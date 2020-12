Multe da 500 euro per chi beve alcol in strada: «Stop anche al consumo di droga»

SCHIO - Consumate vino, birra o superalcolici in strada? Rischiate una multa di 500 euro.

A Schio pugno di ferro contro il consumo di alcol “fuori dagli spazi consentiti”, ovvero fuori dai locali. Lo ha deciso il sindaco Valter Orsi per contrastare degrado e microcriminalità. L'obiettivo è togliere da strade, parchi e sottopassi, i frequenti ritrovi di persone che, bottiglia o casse acustiche alla mano, “disturbano il vivere civile e danno spettacoli indecorosi”.

In questo modo, aggiunge il primo cittadino, verrà contrastato anche il consumo di stupefacenti. «Può sembrare stravagante che per combattere la droga si ricorra a uno strumento che punisce chi gira con l'alcol - conferma Orsi - Ma spesso le due cose vanno insieme e i risultati delle indagini lo confermano. Inoltre la detenzione di droga, quando viene rinvenuta, non è quasi mai presente in quantità tali da consentire la punibilità». E conclude: «Se non possiamo agire su un fronte lo facciamo sull'altro, per assicurare alla giustizia i responsabili e mettere un tassello in più nella sicurezza dei cittadini. Cittadini che continuano a essere preziosi nell'opera di segnalazione di ogni fenomeno anomalo».

