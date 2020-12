Roberto Valente riconfermato all'unanimità segretario generale del Consiglio regionale

VENEZIA - Roberto Valente è stato riconfermato segretario generale del Consiglio regionale. La nomina è stata approvata all'unanimità dall'assemblea legislativa del Veneto, con voto in aula a scrutinio segreto, caso unico in assoluto nel panorama istituzionale nazionale: questa formula, infatti, è prevista solo dallo Statuto veneto. Un risultato che Valente, vicentino di nascita e padovano di adozione, ha commentato con visibile commozione, intervenendo durante la seduta per ringraziare i vertici della Regione e tutto il personale: “Questa riconferma mi dà, ancora una volta e con più forza, un grande senso di responsabilità. Tengo a ringraziare anche tutti i miei collaboratori, persone preparate, professionali e disponibili, che formano una squadra forte e compatta: dirigenti, funzionari, impiegati e addetti all’aula, nessuno escluso. Con grande umiltà mi sono sempre sentito, mi sento e mi sentirò sempre il primo servitore di questa prestigiosa istituzione”.

