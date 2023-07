Recoaro Terme. Frana lungo la strada interrompe la circolazione: strada chiusa per rimuovere i detriti

RECOARO TERME (VICENZA) - Massi e detriti sono franati, bloccando la circolazione, lungo Via Al Riposo in località Cornaletti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri, arrivati da Schio poco dopo le 16.00, hanno effettuato un sopralluogo e la strada è stata momentaneamente chiusa fino alla rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del fronte.

Sul posto anche la polizia locale e i tecnici del comune. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.