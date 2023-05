ROCCA PIETORE - Si preannuncia un’estate difficile per gli abitanti di Digonera, Sopra Cordevole e Laste: la strada provinciale 563 di Salesei sarà chiusa per permettere il prolungamento dell’ultima galleria, che verrà anche illuminata. Un intervento necessario di messa in sicurezza dopo le ripetute chiusure dovute a smottamenti.

In questi giorni i responsabili locali di Veneto Strade, società che finanzierà l’opera, unitamente alla giunta di Andrea De Bernardini, sindaco di Rocca Pietore, e al sindaco di Livinallongo, Leandro Grones, hanno incontrato al Bar ristorante “La Stua Sa Laste” gli abitanti delle tre frazioni interessate alla chiusura per spiegare l’intervento che sarà eseguito nel segmento Saviner-Digonera.

Si chiuderà dal 12 giugno fino a fine luglio, ragionando però sulla possibilità di lasciare aperta la strada nei fine settimana. Dal 28 agosto fino a fine settembre, invece, sarà chiusura totale.



VIA CRUCIS PER I PENDOLARI

Sarà un problema non da poco per i circa 400 abitanti delle tre frazioni che per scendere a Caprile, ovvero a fondo valle, invece che percorrere solo 6 chilometri, tra Digonera e Caprile, dovranno effettuare un giro molto più lungo passando per Salesei, Cernadoi e Rucavà per poi scendere a Caprile per un totale di oltre 17 chilometri, su una strada che, tra l’altro, quando è brutto tempo presenta diverse insiedie.

L’incubo dell’estate 2016, quando l’arteria fu chiusa per lungo tempo perché interessata da una grossa frana, si è rifatto vivo, soprattutto per i problemi legati a chi deve scendere a valle per lavoro, magari per raggiungere gli stabilimenti Luxottica di Cencenighe ed Agordo. E già qualcuno sta pensando di potersi prendere per i periodi di chiusura, un appartamento in affitto a fondo valle o di farsi ospitare da parenti al fine di evitare giri così lunghi. Uno che parte da Digonera, infatti, tra andata e ritorno da Agordo deve scodellarsi 70 chilometri.



TUNNEL PIÙ LUNGO

«La strada che sale da Saviner collegando Digonera, Sopra Cordevole, Laste e poi prosegue per Livinallongo sarà oggetto di un intervento importante da parte di Veneto Strade, progetto già appaltato - spiega il sindaco De Bernardin - per un importo di un 1 milione 400mila euro, relativo al prolungamento della seconda galleria quella, per intenderci, verso Digonera, la più piccola e la più stretta per chi conosce questa strada. E sicuramente una messa in sicurezza importante. Purtroppo, per lavorare c’è l’assoluta necessità di chiudere per periodi anche piuttosto lunghi. Si tratta dell’ennesima scomodità per la popolazione di Laste e di Digonera, ma anche per la parte di Livinalllongo basso ovvero della zona di Salesei che utilizza questa strada per raggiungere il fondo valle. Ma bisogna portare pazienza perché sono tutti lavori di messa in sicurezza e migliore scorrevolezza che in futuro porteranno dei vantaggi. Chiedo quindi alla popolazione di avere ancora una volta pazienza e a Veneto Strade di seguire il più possibile i lavori al fine che venga fatto nel più breve tempo possibile».