Rally Città di Bassano, giornata clou: rivoluzione della viabilità e divieti fino a stasera. La gara: al comando Gryazin

BASSANO - La 39. edizione del Rally Città di Bassano, con il 17. Rally Storico, è in pieno svolgimento e si conclude stasera 29 ottobre. La circolazione e la sosta subiscono delle modifiche e oggi, sabato 29 ottobre, fino alle 18.30, proseguono le limitazioni alal circolazione scattate ieri. Vietare circolazione e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, in via C. Colombo, nel tratto compreso tra via Carpellina e via Ca’ Dolfin, eccetto i veicoli dei concorrenti e di quelli al seguito o al servizio della manifestazione.

Inoltre dalle 14.30 alle ore 22 di oggi, sabato 29, è vietata la circolazione veicolare nelle seguenti strade del centro: via Museo, piazza Garibaldi, via San Bassiano, piazza Libertà e via Bellavitis; anche in questo caso esclusi i veicoli dei concorrenti e di quelli al seguito o al servizio del rally che possono circolare: in piazza Garibaldi e via San Bassiano, zona pedonale urbana; nel tronco est di via Bellavitis in deroga al senso unico con direzione ovest-est (verso via Verci).

La gara. Gryazin in testa

Dopo la prima giornata due piloti stranieri al comando. Nikolay Gryazin, con licenza lettone, ha messo tutti in riga nella prima prova speciale in notturna di “Rubbio”: 4’15’’1 per completare i 7,340 km di tracciato. L’anno scorso lo sloveno Bostjan Avbelj, oggi secondo a 1’’4, fece 4’26’’6 e magari stavolta (su consiglio del preparatore Munaretto) ha pensato bene di non forzare, data la posta in palio con il titolo d’International Rally Cup a portata di mano. Dietro ai duellanti un quartetto racchiuso in 2’’, con Andrea Nucita a 6’’7, Nicola Sartor a 7’’6, Luca Rossetti a 8’’5 e Paolo Oriella a 8’’7, A seguire nella top ten provvisoria Gianluca Tosi a 11’’4, Michele Rovatti a 12’’0, Manuel Sossella a 15’’3 su Hyundai i20 Rally2, interrompendo la striscia di Skoda Fabia, decimo Stefano Zambon a 15’’3. Distacco già consistente per Alessandro Battaglin, quindicesimo a 24’’3, recordman di vittorie (11) e unico al via con una Hyundai Wrc.

Le auto storiche

Oggi al via le auto storiche con primo giro su “Valstagna” (11,84 km, start 9:07), “Cavalletto” (22,93 km, start 10:35) e “Rubbio” (7,34 km, start 11:33), secondo giro con solo “Valstagna” 14:25) e “Cavalletto” (15:53), mentre le moderne partiranno in coda nell’ordine dei numeri di gara assegnati, ma faranno pure un terzo giro su “Rubbio” (16:40).

(Foto da bassanorally.it di Antonio Marchetti: Gryazin al via)