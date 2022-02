Produzione vicentina su del 10,9% nel 4° trimestre 2021 rispetto ad un anno prima

VICENZA - Nel 4° trimestre 2021 la produzione delle imprese vicentine è aumentata del 10,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, influenzato dalle difficoltà operative di molte attività (-1,9% fu il calo produttivo registrato). È quanto emerge dalla periodica rilevazone congiunturale di Confindustria Vicenza. Il livello produttivo pre-covid risulta così già ampiamente superato. L'indice medio annuale della produzione nel 2021 (105,2) ha infatti superato non solo quello del 2020 (92,1); ma anche il livello pre-pandemia del 2019 (102,8) e si colloca poco al di sotto del massimo storico registrato nel 2007 (106,4). Il 66% delle aziende dichiara aumenti della produzione, a fronte del 10% delle ditte che evidenzia invece una flessione.

Per quando riguarda il mercato interno, il fatturato risulta ancora in aumento (+10,3%), confermando una buona ripartenza della domanda interna. Il risultato positivo più significativo è stato registrato dalle esportazioni verso i paesi extra europei, con un fatturato che è aumentato del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Anche l'export Ue ha fatto comunque registrare un buon incremento (+10,3%). Si conferma su buoni livelli anche la situazione degli ordini. La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 24%, aumenta per il 66% mentre cala per il 10% delle aziende (saldo pari a +56, contro il +58 del trimestre precedente). Il periodo di lavoro assicurato supera i tre mesi nel 30% dei casi.