Aggredisce la moglie pugni, arrestato dalla polizia: aveva già il divieto di avvicinamento

VICENZA - Nonostante avesse il divieto di avvicinamento uno straniero ha aggredito la moglie e per questo è stato arrestato dalle volanti della questura di Vicenza. È così finito in carcere un cittadinodi 49 anni, colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Tribunale berico in sostituzione di quella, già in vigore, del divieto di avvicinamento alla moglie.