Montecchio Maggiore. Incidente mortale sul lavoro in un maneggio: vittima il titolare Mariano Barban

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) - Un operaio è morto folgorato stamani, martedì 6 settembre, mentre eseguiva dei lavori sopra un silos, all'interno di un'azienda agricola-maneggio, in via Carbonara a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e ispettori dello Spisal, assieme ai vigili del fuoco.

Da una prima ricostruzione, la vittima si trovava sulla parte superiore del silos che contiene il mangime per gli animali, quando è stato folgorato da un cavo dell'alta tensione, rotto o da lui tranciato inavvertitamente. I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la zona fino all'intervento dei tecnici dell'Enel, che hanno staccato la tensione. Successivamente si è provveduto con l'autoscala al recupero dell'uomo purtroppo deceduto.

Chi è la vittima

A perdere la vita è stato il titolare del maneggio, Mariano Barban di 56 anni. L'azienda che gestiva, la Bm Farm, è un centro ippico con una scuola di equitazione, pensione per cavalli, un allevamento e un centro di riabilitazione equestre.