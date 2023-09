Multe per 40mila euro ai No Tav del centro sociale di Vicenza per la manifestazione di luglio

VICENZA - Maxi multa per gli attivisti No Tav del centro sociale Bocciodromo di Vicenza che l'8 luglio scorso avevano bloccato il traffico con una manifestazione sulla tangenziale di Ponte Alto, costringendo la polizia ad intervenire con gli idranti per disperderli. Sono 40 mila euro in totale le sanzioni di 1.300 euro l'una staccate dalla polizia stradale nei confronti di 32 attivisti e legate al blocco della circolazione. Gli attivisti in una nota hanno contestato i provvedimenti e organizzato per il 21 settembre alle ore 21 in Piazza delle Poste una manifestazione.