Tensione alla protesta No Tav: polizia con gli idranti contro i manifestanti

VICENZA - Momenti di tensione si sono verificati durante la protesta dei No Tav e di altre sigle, avvenute oggi, 8 luglio, a Vicenza. Alla richiesta di liberare l'arteria da parte degli agenti della polizia i partecipanti si sono rifiutati e a quel punto sul posto sono stati chiamati i blindati della Polizia di Stato, con gli agenti che hanno utilizzato gli idranti per allontanare i manifestanti. Dopo una decina di minuti il blocco si è ricompattato e ha raggiunto il presidio sottostante, in località Ponte Alto, intonando vari slogan tra cui »i popoli in rivolta scrivono la storia, No Tav fino alla vittoria« ed esponendo altri striscioni.