Bassano, è arrivato il momento del TesterDay della storica rivista Motociclismo

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Un'occasione da non perdere, quattro giorni per provare le moto oggetto dei desideri e confrontare caratteristiche e prestazioni. Da venerdì 2 a lunedì 5 giugno gli appassionati delle due ruote si ritroveranno a Bassano del Grappa, con quartier generale a villa Stecchini (Romano d'Ezzelino), per il TesterDay organizzato dalla storica rivista Motociclismo.

L'opportunità per diventare tester per un giorno partecipando a una vera e propria mini comparativa.



LA FORMULA

Appena si mettono le ruote fuori dal cancello in ferro battuto, la villa offre un reticolo di strade subito disponibili. Si viene così catapultati, in sella alla moto dei propri sogni, sulla provinciale 148 seguendo le indicazioni "Cima Grappa". È un attimo trovarsi nei percorsi in salita, per proseguire in un susseguirsi ininterrotto di curve e tornanti, prima annodato nei boschi, poi aperto con vedute sempre più ampie sulla piana sottostante.

La formula è semplice: basta andare sul sito Motociclismo.it, selezionare la categoria di gradimento (Adventure, Crossover, Naked, Streetfighter, ecc.) e iscriversi nel giorno e nel turno preferiti. Quindi, è sufficiente presentarsi con il proprio casco e abbigliamento protettivo per prendere parte a una sorta di demo-ride trasversale: un centinaio di chilometri durante i quali si proveranno tutte le moto presenti nella categoria scelta. Accompagnati dai giornalisti del Motociclismo Test Team, si avrà l'opportunità di scendere da una sella e salire su un'altra per apprezzare immediatamente le differenze e i pregi di ciascun modello del segmento selezionato. Ovviamente è possibile iscriversi anche a più categorie, fino a un massimo di tre, nell'arco della giornata. La quota d'iscrizione è di 79 euro per il pilota e di 29 euro per il passeggero. Ci si può prenotare sul sito di Motociclismo o pagare sul posto.