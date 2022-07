In vacanza con gli amici in barca a vela, Diego muore a bordo stroncato da un malore

THIENE - «Ciao Cimba» e poi due cuoricini spezzati. Così Andrea Stella, notissimo velista thienese affetto da paraplegia agli arti inferiori e fondatore della onlus "Lo spirito di Stella" che promuove campagne di sensibilizzazione sulle opportunità veliche e motorie dei diversabili, ha salutato il suo amico con la sua stessa passone, quella del mare. Il suo amico è Diego Dal Zotto, thienese, 47 anni, per gli amici "Cimba", grande appassionato di barca a vela, e ha perso la vita stroncato da un malore proprio mentre era in barca, davanti alle coste dalmate, nella zona dell'isola di Lussino.

Era in vacanza con quattro amici e, quando a sera si è sentito male, è stato subito soccorso da loro e presto sono arrivati via mare i soccorritori. Lunghissime operazioni di rianimazione non sono state purtroppo sufficienti a salvarlo. E' mancato tra i suoi amici.

Diego Dal Zotto lavorava al Burgo Group di Altavilla, dove si occupava di logistica e trasporti. «Era qui da noi da quasi 15 anni - ci spiega Gianpaolo Segato, manager aziendale - e da 11 anni si occupava del settore logistico. Era un grande amante del mare, una passione enorme da sempre, viaggiava tanto non appena poteva farlo, da solo o con amici, girando il mondo perché aveva una curiosità innata per le culture diverse e le terre straniere. Se può esserci una piccola consolazione, per noi che lo conoscevamo bene, sta nel fatto che se n'è andato in modo tragico proprio mentre faceva una cosa che amava tantissimo: viaggiare sulla barca a vela».

Diego Dal Zotto viveva a Thiene, da solo, ma sempre vicino e in contatto con i suoi genitori. Nei saluti di cordoglio sui social si legge anche che la sfortunata famiglia anni fa aveva perso il fratello di Diego, Mirko, per un incidente.