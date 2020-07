Incendio nella notte a Montecchio Maggiore: rischio per bombole di Gpl Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECCHIO MAGGIORE - Poco prima delle 8 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschialti, a Montecchio Maggiore per l’di unagarage, distaccata dall’abitazione principale: nessuna persona è rimasta ferita.Il proprietario era intento ad utilizzare un cannello collegato ad una, quando a causa di una probabile perdita del tubo di adduzione ha preso fuoco. L’uomo è uscito dando l’allarme mentre le fiamme si sono subito propagate.I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa e un’autobotte e sette operatori, hanno spento le fiamme del locale dove all’interno oltre la bombola in fiamme se ne trovavano altre due. Il personale ha provveduto al completo spegnimento e raffreddamento delle bombole, che saranno bonificate con la consegna ad un apposito centro di raccolta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.