Monte Grappa Bike Day, il percorso e le novità. Salita sulla strada Giardino, discesa feltrina e ritorno in Valsugana

BASSANO - Sabato 21 maggio si svolge l'ottava edizione del Monte Grappa Bike Day, manifestazione non competitiva, libera e gratuita dedicata a tutti gli appassionati della bicicletta che offre la possibilità di raggiungere la leggendaria Cima Grappa (1775 m) e percorre strade per quest’occasione chiuse al traffico.

Il percorso e la salita

La novità dell'anno prevede la scalata del Monte Sacro alla Patria tramite la Strada “Giardino” che parte da Semonzo del Grappa (frazione di Borso del Grappa, Treviso) e la discesa dal versante bellunese fino a località Caupo, per poi ritornare, chiudendo l'anello, a Bassano del Grappa lungo la Valsugana.

Lunghezza della salita è di 20km, la pendenza media dell'8% e quella massima del 14%. La lunghezza totale del percorso è di 106 km., e il dislivello totale è di 1999 metri.

La mappa e il dislivello

La partenza è prevista da Bassano del Grappa (di fronte al Tempio Ossario) alle 8.30.

Il Monte Grappa Bike Day, si legge nella nota predisposta dall'organizzazione Asd Montegrappa Bike Day, è una manifestazione ciclistica non competitiva aperta a tutti, e si svolge osservando le regole previste dal codice della strada. Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto dell’ambiente.

Gli organizzatori prevedono poi un pasta party al rifugio di Cima Grappa. Chi sale con una E-Bike può ricaricare il proprio velocipede alle nuove colonnine messe a disposizione per l'evento.

Chiusura strade

Il Comune di Bassano informa che in occasione della manifestazione sportiva “Monte Grappa Bike Day”, in programma sabato 21 maggio 2022, con partenza e arrivo in zona Piazzale Cadorna, la viabilità cittadina subirà alcune modifiche. In particolare dalle 6.30 alle 10 di sabato 21 maggio 2022 sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli, nel tronco nord/est di Viale de Gasperi adibito a parcheggio.

Sempre dalle 6.30 alle 10 di sabato 21 maggio 2022 sono consentiti il transito e la sosta dei ciclisti nella corsia interdetta alla circolazione di Piazzale Cadorna, antistante al Tempio Ossario.

È inoltre sospesa temporaneamente la circolazione durante il passaggio dei ciclisti nel territorio comunale, che avverrà tra le 8.40 e le 9.15 nelle seguenti strade: Piazzale Cadorna, Viale XI Febbraio, Viale Parolini, Viale delle Fosse, Viale Venezia, Viale Monte Grappa, Via Ca’ Cornaro per Romano d’Ezzelino.