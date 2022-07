Il vescovo celebra una messa in suffragio delle vittime vicentine della Marmolada

VICENZA - Il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol concelebrerà con l'Arcivescovo di Trento la Messa di suffragio per le vittime della Marmolada, esprimendo così a nome di tutta la comunità diocesana vicinanza a familiari, parenti e amici delle persone scomparse, molte delle quali di origine berica. L'appuntamento è sabato 9 luglio alle 18.00 a Canazei.

Già ieri, a margine di un altro incontro, mons. Pizziol ha espresso il proprio dolore per la sciagura di domenica scorsa: «Sono vicino a tutti i familiari delle vittime ha detto -, penso a chi vive lo strazio di non aver più visto tornare una persona cara, in un giorno che doveva essere di riposo, serenità e rigenerazione nella natura e si è invece trasformato in dramma. Mi immedesimo davvero profondamente nel dolore di chi resta e prego per coloro che sono morti, nella fede del Vangelo che la loro vita continua in Dio e che un giorno sarà possibile nuovamente ritrovarsi». Il Vescovo, oltre alle parole di conforto e alla preghiera per chi è stato direttamente coinvolto, ha voluto rivolgere sentimenti di stima e di ringraziamento a tutti i soccorritori e volontari che da giorni lavorano nelle operazioni di salvataggio dei superstiti e di recupero dei corpi delle vittime, in condizioni davvero difficili e pericolose.