Manager vicentino verso il board di Mercedes: è Marco Gobbetti, ad di Ferragamo

VICENZA - Per un manager vicentino in vista un incarico di prestigio in Mercedes. È Marco Gobbetti, attuale ad del brand di lusso Ferragamo, che, nell'assemblea del prossimo 29 aprile, insieme a Polly Courtice sarà proposto per l'elezione nel consiglio di sorveglianza di Mercedes-Benz Group Ag, in sostituzione di Bader M. Al Saad e Clemens B”rsig che lasceranno le loro posizioni alla scadenza dell'attuale mandato.

Carriera nei grandi brand

Nato a Vicenza nel 1958, Marco Gobbetti dallo scorso gennaio gennaio è amministratore delegato di Salvatore Ferragamo, l'azienda toscana controllata dalla Ferragamo Finanziaria. Ha conseguito un bachelor (diploma universitario) in business administration all'American University of Washington Dc e nel 1983 un master in International management alla American Graduate School of International Management a Glendale, sempre negli Usa. Gobbetti ha iniziato la sua carriera nel management in Bottega Veneta, seguita da posizioni di ceo nei marchi di lusso Valextra e Moschino. È diventato ceo di Givenchy nel 2004 ed è stato presidente e ceo di Céline dal 2008 al 2016: entrambe le società fanno parte del gruppo francese di beni di lusso Lvmh. Dal 2017 al 2021 è stato ceo di Burberry Group plc.

Il nuovo incarico

«Il riallineamento strategico di Mercedes Benz - ha detto Bernd Pischetsrieder, presidente del consiglio di sorveglianza della società tedesca - si basa sulla convinzione che la sostenibilità sia la chiave del successo per una strategia nel settore del lusso. Mercedes Benz mira ad assumere una posizione di leadership nell'industria automobilistica sia nella sostenibilità che nei beni di lusso. Sono quindi lieto di affermare che Dame Polly Courtice e Marco Gobbetti siano due candidati eccezionali per arricchire il consiglio di sorveglianza con la loro esperienza e le loro capacità. Dame Polly Courtice è una delle maggiori esperte Esg (Environmental Social Governance) al mondo e Marco Gobbetti ha un'esperienza imprenditoriale senza rivali nel settore dei beni di lusso».