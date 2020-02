Raffiche di vento impressionanti, alberi e rami spezzati: paura sull'Altopiano di Asiago

VICENZA - E' il forte vento a caratterizzare la giornata di oggi (martedì 4 febbraio) nel Vicentino, con diversi interventi dei vigili del fuoco dalla tarda mattinata, a causa di piante e rami caduti sulle strade. Paura soprattutto sull'Altopiano (già colpito dall'uragano Vaia nell'autunno 2018), dove sono stati numerose le richieste di intervento e nell'area del Bassanese.

Forte vento e danni nel primo pomeriggio anche a Vicenza, dove i pompieri del comando provinciale sono intervenuti in contra' San Domenico, in centro storico, per alcuni cristalli pericolanti dalla vetrata della Chiesetta di Santa Bertilla e nel quartiere di San Pio IX per il materiale spostato dal vento da una casa in disuso.

Nel comprensorio dei Sette Comuni i pompieri altopianesi sono intervenuti in via Ruggi, nella frazione Sasso di Asiago e via Secondo Costo a Roana. Nella città del Grappa sono state rimosse delle lamiere pericolanti dal tetto di una scuola di Santa Croce, mentre a Romano d'Ezzelino è stato necessario operare in via de la Sale e per la testa di un lampione, che rischiava di cadere, in via Nardi.

Interventi necessari anche nell'Alto Vicentino, precisamente a Piovene Rocchette (all'incrocio tra via Bassano e via Trento) e a Zugliano, dove il vento ha piegato un palo della Telecom, con interruzione della circolazione stradale via Santa Anastasia. In via dell’Artigianato a Sarcedo è stato necessario ancorare i pannelli dell’impianto fotovoltaico che si erano staccati dalla sede della Protezione civile, mentre in via Braglietto a Malo la caduta di pali pericolanti ha bloccato la viabilità.

Nelle varie località al lavoro anche la polizia locale e le altre forze dell'ordine per deviare e regolare il traffico.

