Malore in casa, i vigili urbani salvano un anziano

VICENZA - Un 80 enne che vive da solo a Vicenza, è stato soccorso dalla polizia locale, grazie ad una segnalazione di un vicino di casa. L'uomo è stato trovato nel bagno, steso a terra: fermo immobile, muoveva leggermente le dita e respirava a fatica. L'anziano è stato portato in ospedale, dove è tuttora ricoverato.



L'intervento è avvenuto il 7 agosto: la polizia era stata contatta dal vicino di casa per chiedere che l'auto del vicino non venisse rimossa in occasione del mercato rionale, in quanto il proprietario si trovava in ospedale. In seguito ad accertamenti, però, è risultato che l'anziano era già stato dimesso quattro giorni prima. Per controllare le condizioni di salute dell'80enne e per spostare l'auto in divieto di sosta, una pattuglia della polizia locale ha raggiunto l'appartamento dell'anziano.



Allarmati dal cattivo odore proveniente dall'abitazione e dalle luci accese nonostante fosse pieno giorno, gli agenti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all'appartamento. Hanno trovato, quindi, l'anziano in bagno, semi-svestito, immobile a terra, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è attualmente ricoverato.