Cercasi giovani per il servizio civile: 440 euro al mese per un anno

VICENZA - Cercasi giovani per attività legate a biblioteche, musei e scuole. Un anno di lavoro, 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana e uno stipendio di 444 euro al mese. I permessi? Al massimo 20 giorni in 12 mesi.

Il Comune di Vicenza è alla ricerca di 22 ragazzi tra i 18 e i 28 anni interessati al servizio civile. Tre i progetti: educazione ambientale e sviluppo sostenibile nelle scuole, assistenza e consulenza nelle biblioteche, promozione di musei e patrimonio culturale. Per il primo ci sono 8 posti, per il secondo 10 e per il terzo 4 posti. Gli incarichi saranno riconosciuti ai fini previdenziali e valutati nei concorsi pubblici. La graduatoria delle domande considererà diploma o titoli superiori, esperienze lavorative o di volontariato e patente B per il servizio in biblioteca.

L'obiettivo, spiega l'amministrazione guidata da Francesco Rucco, è quello di «dare l'opportunità ai giovani di rendersi utili alla comunità e di fare un'esperienza di formazione e lavoro». I candidati a una delle proposte dovranno presentare la domanda entro le 14 del 26 gennaio 2022. La piattaforma di riferimento è “Domande on line” all'indirizzo www.domandaonline.serviziocivile.it. Ulteriori informazioni nella sezione “Per gli operatori volontari” del sito politichegiovanili.gov.it.