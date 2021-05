Precipita da una scala mentre ripristina l'elettricità alla Lidl, grave operaio di 22 anni

VICENZA - Un operaio di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza a causa delle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marostica (Vicenza). Il giovane, secondo una prima ricostruzione stava effettuando dei lavori di ripristino a collegamenti elettrici del supermercato Lidl della cittadina quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da una scala, da un'altezza di oltre tre metri. Nella caduta l'operaio ha riportato un violento trauma cranico che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Nel piazzale del supermercato è atterrato un velivolo dell'ospedale di Treviso, che l'ha poi trasportato al San Bortolo, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. «È inaccettabile - il commento dei rappresentanti sindacali dei metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil della provincia di Vicenza - che il mondo del lavoro debba assistere a infortuni di questo tipo, che troppo spesso provocano gravi conseguenze a chi ne esce, quando è fortunato, se non la morte. Ed è altrettanto inaccettabile che si parli della sicurezza sul lavoro solo quando casi eclatanti non permettono di fare altro».