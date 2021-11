Auto travolge le barriere anti pacheggio e finisce contro la rastrelliera delle biciclette Foto

VICENZA - Alle 23.30, di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Scroffa a Vicenza per un’auto finita contro una rastrelliera di biciclette a ridosso della Chiesa Araceli dopo aver divelto le barriere anti parcheggio del marciapiede: nessuna persona ferita. I pompieri arrivati dalla centrale hanno messo in sicurezza l’auto: illese le due persone a bordo. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.