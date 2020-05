Torna al lavoro, si schianta in scooter: morto un cinquantenne

VICENZA - Tragedia della strada questa mattina a Vicenza, alla periferia della città, lungo la "Marosticana" , l'arteria che dal capoluogo berico conduce nel Bassanese, dove ha perso la vita un un uomo di circa 50 anni, italiano, di cui al momento non sono state fornite le generalità. L'incidente, avvenuto attorno alle 7.10, si è verificato all'altezza del locale "Millefoglie Bistrot & Patisserie", dove per cause in corso di accertamento si è verificato un terribile schianto tra un'auto e una moto.



Immediato l'allarme al Suem 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza, ma ogni tentativo di soccorso per il motociclista, che era a bordo di uno scooter, è stato vano. Sul posto per i rilievi la polizia locale e una pattuglia della Polizia di Stato. La "Marosticana" è stata chiusa all'altezza della rotatoria con viale Cricoli per permettere i soccorsi e per i rilievi.



L'incidente di oggi si è verificato proprio nella settimana in cui anche le arterie del Vicentino hanno registrato un aumento della presenza di auto sulle arterie. Secondo le forze dell'ordine al momento dello schianto il traffico era piuttosto scarso. Ultimo aggiornamento: 11:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA