Con l'Apecar contro una Punto: 18enne miracolato

COGOLLO DEL CENGIO - Può dirsi miracolato il ragazzo di 18 anni, L. G., residente a Cogollo del Cengio, che alla guida del suo apecar è stato coinvolto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 13.30, in un incidente stradale avvenuto proprio a Cogollo, all'interserzione tra via Granatieri di Sardegna e via Monte Cengio.



Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del distaccamento di Piovene Rocchette della Polizia locale "Alto Vicentino" il violento scontro ha visto coinvolta, oltre all'apecar, una Fiat Punto condotta da una donna di 43 anni, B.Z., residente a Tonezza del Cimone, che non è riusciva ad evitare l'impatto con il ciclomotore. Ad avere la peggio è stato il conducente di quest'ultimo mezzo che è stato sbalzato fuori, mentre la "Punto" ha terminato la sua corsa contro il muretto di recinzione dell'abitazione situata nell'opposta corsia di marcia.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha poi trasportato il 18enne al pronto soccorso di Bassano del Grappa: le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesa invece la conducente della Fiat Punto. Entrambi i conducenti erano legittimati a trovarsi in quel luogo, come da specifiche previsioni del decreto, in vigore in questi giorni.



Ultimo aggiornamento: 18:11

