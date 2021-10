Si sente male dopo la salita fino al Rifugio Papa: 57enne soccorso con l'elicottero

VALLI DEL PASUBIO - Un malore dopo la salita al Rifugio Papa: per soccorrere l'escursionista arriva l'elicottero. Attorno alle 14.40 l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Monte Pasubio, poiché un escursionista, salito in compagnia dalla Strada delle Gallerie, aveva accusato un malore una volta arrivato nelle vicinanze del Rifugio Papa.

Dell'uomo, 57 anni, di Grezzana (Verona), si è subito preso cura il gestore che si trovava casualmente sul posto. Dopo essere atterrati dietro la struttura, équipe medica e tecnico di elisoccorso si sono presi carico dell'escursionista, per poi imbarcarlo e trasportarlo all'ospedale di Borgo Trento.