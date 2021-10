Carambola fra Mercedes, Porsche e Citroen sulla Provinciale: sei feriti

Cogollo del Cengio - Oggi 24 ottobre poco dopo le 17 paurosa carambola e feriti in un incidente nel Vicentino: 3 auto distrutte.

La dinamica

Una Mercedes stava percorrendo la SP 350 in direzione Piovene quando, allo svincolo che conduce a Velo d'Astico, altezza ponte degli Schiri, per cause in corso di accertamento invadeva la corsia opposta, andando ad urtare prima una Citroen C3 e poi una Porsche, che provenivano dall'altro senso di marcia. I tre conducenti, un passeggero della Citroen, e due della Mercedes, per un totale di 6 persone, venivano trasportati da ambulanze 118 al Pronto Soccorso di Santorso, in codice giallo. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Schio metteva in sicurezza l'area.

Rilievi e regolazione intenso traffico di rientro dal fine settimana a cura di 3 pattuglie della polizia locale alto vicentino di Schio.