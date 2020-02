Malore alla guida, automobilista contro guardrail, disabile ferito

ARZIGNANO - Automobilista finisce contro il guardrail dopo aver attraversato la rotatoria per un probabile malore: ferito un disabile. E' successo verso le 21 di stasera in via Vicenza ad Arzignano. La squadra dei Vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento hanno collaborato con il personale del Suem per estrarre il 58 enne, che è stato preso in cura dai sanitari per essere trasferito in ospedale. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora con il recupero dell'auto da parte del soccorso stradale. Ultimo aggiornamento: 22:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA