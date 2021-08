A fuoco 700 quintali di fieno: pompieri da Lonigo e Vicenza per spegnere l'incendio

BARBARANO VICENTINO - La notte scorsa, alle 23.15 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fornasette a Barbarano Vicentino per l'incendio di 200 rotoballe di fieno che si trovavano all'aperto nei campi. I pompieri accorsi da Lonigo e Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno circoscritto le fiamme che hanno interessato oltre 700 quintali di foraggio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate nella tarda mattinata di venerdì.