Incendio in deposito: bruciati tre camper e una roulotte: scoppiano bombole di gpl durante i soccorsi

VICENZA - Dalle 16.10 di oggi 13 maggio i vigili del fuoco stanno operando in Via Businiello a Vicenza per l’incendio divampato all’interno di un edificio adibito a rimessa e deposito: bruciati tre camper e una roulotte: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con due autopompe, due autobotti e 10 operatori, hanno iniziato lo spegnimento del rogo del capannone di oltre 300 mq, completamente esteso.

Le operazioni di spegnimento sono rese particolarmente difficoltose per la presenza di numerose bombole di GPL, di cui diverse scoppiate durante le operazioni di spegnimento. L’incendio è ora sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal funzionario di guardia presente sul posto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.