Fiamme nella piccola cucina di una taverna, danni ingenti ma nessun ferito

DUEVILLE - Alle 14:30, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via I maggio a Dueville per l’incendio di una piccola cucina di una taverna di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno in breve tempo spento le fiamme divampate dal piano cottura per l’incendio dell’olio e si sono subito estese ai pensili della cucina e in parte garage.

Danni da fumo in alcune stanze dell’abitazione. Le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica e arieggiamento dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza.