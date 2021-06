Va a fuoco l'impianto di aspirazione in un'azienda metalmeccanica

TRISSINO - Va a fuoco l'impianto di un'azienda metalmeccanica, ma l'intervento dei vigili del fuoco, in forze, evita il peggio. I pompieri sono intervenuti in via del Commercio a Trissino, poco dopo le 9 del mattino, per l'incendio di un impianto di aspirazione fumi di uno stabilimento metalmeccanico. Arrivati da Arzignano con 2 automezzi e 5 operatori, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere del tutto il focolaio, dopo il blocco dell'impianto da parte degli operai.

Dopo il raffreddamento si è provveduto all'evacuazione dei fumi, ristabilendo le condizioni di sicurezza e salubrità per la ripresa dell'attività lavorativa. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.