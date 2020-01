Pensionato gestisce conti con l'home banking: truffa da 300 mila euro

VICENZA - Un pensionato vicentino di 68 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stato vittima di una truffa da quasi 300 mila euro. Secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza l'uomo, nel giro di pochi giorni, infatti, ha ricevuto tre normali e vere email dalle sue banche, attraverso le quali ha aperto dei conti correnti che gestisce con l’home banking.



Subito dopo lo stesso pensionato ha ricevuto altre email, da un indirizzo quasi analogo, in cui gli si chiedevano gli estremi del conto. Lui, credendo anche queste seconde autentiche, ha risposto, fornendo i dati richiesti. Ma in realtà si trattava di truffatori che gli hanno prosciugato gran parte della cospicua cifra che teneva nel conto, dirottandolo all’estero. Indagini in corso da parte degli inquirenti per risalire ai responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA