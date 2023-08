A fuoco un cassone, fiamme in un'azienda che tratta rifiuti

GRISIGNANO - Incendio in un'azienda di trattamento rifiuti in via Pigafetta a Grisignano poco prima delle 16 di oggi domenica 12 agosto: a fuoco un cassone esterno di rifiuti plastici, ma le fiamme si stavano propagando nel capannone dove vengono trattati i rifiuti. L'intervento dei Vigili del fuoco di Vicenza e Padova, con il supporto dei volontari di Thiene, ha permesso di contenere l'incendio. Le operazioni si sono concluse verso le 20. Sul posto di tecnici dell'Arpav.

© RIPRODUZIONE RISERVATA