Vicenza. Si sente chiamare «amico» in un parcheggio, poi uno sconosciuto si avvicina e gli ruba il portafogli: rintracciato e denunciato

VICENZA - «Amico, amico» si era sentito chiamare nel parcheggio esterno del supermercato “Prix”. Poi uno sconosciuto gli si è avvicinato, gli ha sfilato il portafogli ed è scappato. È quanto successo a un uomo di 60 anni residente fuori provincia, ma domiciliato in città, la sera dello scorso sabato 16 settembre in viale Anconetta. L'uomo, dopo il furto subito, ha immediatamente allertato i carabinieri, che si sono messi subito sulle tracce del malvivente. All'interno del portafogli era presente infatti una cospicua somma di denaro.

Lo scippatore è stato così rintracciato dopo pochi minuti in un bar nelle vicinanze. Si tratta di un 34enne con precedenti, senza fissa dimora, di origine marocchina. L’uomo è stato sorpreso ancora in possesso del denaro rubato, che è stato restituito al legittimo proprietario. Il 34enne è stato invece denunciato a piede libero per furto con destrezza.