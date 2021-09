Gita sui campi di battaglia, ma il gruppo di alpini sbaglia strada e chiede soccorso

ENEGO (VICENZA) - Ieri sera verso le 21 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago, per sette appartenenti all'Associazione nazionale alpini in difficoltà al rientro dall'Ortigara. Arrivati a Campomulo in pullman per recarsi sui campi di battaglia con la propria comitiva dell'Ana lombarda, al momento di rientrare i sette amici erano rimasti indietro e a un bivio avevano sbagliato direzione. Dopo aver a lungo camminato (per i lavori di sistemazione in corso ci vogliono già 8 chilometri a piedi per raggiungere la partenza del sentiero), poiché uno di loro iniziava a sentire la spossatezza dovuta alla fatica, hanno chiesto aiuto. Dopo essere risaliti al punto in cui si trovavano, due squadre li hanno raggiunti in fuoristrada, riaccompagnati a Malga Mandrielle e, in accordo con il conducente della corriera, i soccorritori li hanno portati attorno alle 23 direttamente a Gallio, per accorciare i tempi di rientro.