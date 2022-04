Sfida per il municipio, Bontorin si ricandida ricordando gli scomparsi Zen e Salvemini

ROMANO D'EZZELINO - Presentazione ufficiale della lista e del programma di "Un cuore in Comune", la civica che governa il Comune da 5 anni. Si ricandida il sindaco uscente Simone Bontorin che oggi, con gli altri sostenitori e candidati del gruppo, ha presentato davanti all'antica fornace di Romano Alto la campagna elettorale. Nel suo discorso Bontorin ha ovviamente ricordato i due assessori scomparsi durante il quinquennio, Lorenzo Zen e Mauro Salvemini. Nella sua giunta è entrato nei mesi scorsi Remo Seraglio, già vicesindaco nell'ammnistrazione di Rossella Olivo, poi passato a sostenere Bontorin e anche in modo decisivo in particolare nella raccolta dei voti a Romano Alto, la sua frazione di appartenenza, nella campagna elettorale di cinque anni fa. Seraglio costituirà senz'altro una figura importante per la lista Un cuore in Comune nella prossima tornata elettorale.

Sull'altro versante si ripropone invece lo scontro con il gruppo che fa capo a Rossella Olivo. Al di là dei nomi specifici dei candidati la "battaglia" sarà tra i due gruppi, come cinque anni fa.