Unicom rileva l'ex Ipersimply: tutelati i 36 posti di lavoro. Aprirà Mega

DUEVILLE - Unicom ha preso in carico l'ex Ipersimply a Povolaro di Dueville: salvaguardati tutti e 36 i posti di lavoro. Aprirà Mega, primo punto vendita in provincia. Soddisfatto il sindacato. «Siamo riusciti a salvaguardare tutti i posti di lavoro - ha affermato la segretaria Filcams Cgil di Vicenza, Arianna Salarolo - Si tratta di 36 persone passate da Auchan a Margherita e poi con Crai per un anno ed ora assorbite da Unicom che ha rilevato il punto vendita».

Unicom ha preso in carico tutto il supermercato di Povolaro con un passaggio diretto del ramo d'azienda. Il gruppo ha deciso di attuare un investimento importante per far ripartire un sito che per l'azienda è strategico. Aprirà l'insegna Mega (la prima in provincia di Vicenza) sempre nel settore della grande distribuzione organizzata. «Stiamo lavorando agli ultimi passaggi contrattuali - continua Salarolo -. Sono previsti per tutti i lavoratori dei corsi di formazione. Nel frattempo è stata attivata per 4 mesi la CIG straordinaria per la ristrutturazione. Tutelati anche i diritti salariali e della qualità del lavoro acquisiti nel tempo».