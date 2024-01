Tampona con l'Audi un camion in autostrada: mamma e figlia finiscono all'ospedale

VICENZA - Poco prima delle 15, di oggi 3 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31, tra gli svincoli di Thiene e Dueville in direzione Vicenza per un’auto che ha tamponato un mezzo pesante: mamma e figlia a bordo dell'auto sono rimaste ferite.

Il conducente alla guida dell’Audi A1, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha tamponato con il lato destro il mezzo pesante che lo precedeva. I vigili del fuoco arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le passeggere madre e figlia rimaste ferite sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem. Le due donne sono state trasferite in ospedale a Vicenza e Santorso. Illeso il conducente dell’auto e il camionista del mezzo pesante, fermo qualche centinaio di metri più avanti. Durante le operazioni di soccorso il traffico veicolare è stato incanalato su una corsia dal personale della polstrada e dagli ausiliari dell’autostrada.