In casa nascondeva oltre mezzo chilo di droga: 17enne accusato di spaccio

VICENZA - Nei guai, a soli 17 anni, a causa della droga. Ieri pomeriggio (martedì 5 maggio) i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in una comunità nei confronti di un minorenne vicentino, ritenuto responsabile di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



La misura restrittiva applicata è stata disposta dal Tribunale per i Minorenni di Venezia a seguito dell’attività degli uomini dell'Arma, che alcuni giorni fa avevano eseguito una perquisizione domiciliare a casa del giovane, sospettato di detenere sostanza stupefacente. Nella circostanza i militari del nucleo Investigativo avevano effettivamente rinvenuto, nella stanza del ragazzo, quasi 600 grammi di marijuana, suddivisi in tredici involucri confezionati con pellicola trasparente, sottoposti a sequestro.



Il giovane era stato quindi deferito all’autorità giudiziaria, che valutate anche alcune sue condotte pregresse, ha pertanto emesso il provvedimento cautelare.

