Valli del Pasubio, maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento per un 39enne

VALLI DEL PASUBIO (VICENZA) - I carabinieri di Valli del Pasubio (Vicenza) hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un cittadino italiano di 39 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto accertato, tra i mesi di agosto e settembre l'uomo avrebbe maltrattato la propria compagna, offendendola ripetutamente ed aggredendola fisicamente. Dopo una discussione per futili motivi, l'aveva spinta sul divano stringendole le mani al collo e provocandole vistose ecchimosi, per le quali è stata portata al pronto soccorso dell'Ospedale Altovicentino di Santorso, in seguito, la donna è stata ospitata in una struttura protetta.