Marano Vicentino. Si trova l'ex fidanzato in casa: era entrato dalla finestra. Ventiquattrenne in manette

MARANO VICENTINO (VICENZA) - Non può avvicinarsi alla sua ex fidanzata, ma lui entra nella casa della ragazza dalla finestra lasciata inavvertitamente aperta, viene scoperto dalla giovane che spaventata chiama subito il 112, e così lui finisce in manette. Protagonista della vicenda un 24enne italiano, bloccato dai carabinieri a Marano Vicentino.

Sul giovane pendeva un divieto di avvicinamento alla donna, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza: per questo è stato arrestato in flagranza e trattenuto in camera di sicurezza. Nella mattinata successiva si è svolta presso il Tribunale di Vicenza l’udienza di convalida all’esito della quale l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano presso la caserma dell’Arma di Thiene.