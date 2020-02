Gru demolisce l'ex deposito: diventerà un parcheggio

VICENZA - Prima magazzino, poi buco nero e ora parcheggio. L'ex deposito delle corriere Ftv di via Napoli cambia volto.



In pochi giorni l'escavatore ha fatto ciò che i residenti aspettavano da anni. Da tempo si parlava di demolire il vecchio edificio abbandonato per ricavare un'area di sosta per le auto.



Il progetto è diventato realtà. O quasi. Entro la settimana quest'ultima sara sgombra, mentre per il parking bisognerà aspettare fine anno. «Serviva un'accelerata e l'abbiamo data», commenta il presidente della Provincia Francesco Rucco.



Artefice dell'operazione antidegrado è infatti l'ente di contra' Gazzolle, proprietario dello stabile. Stabile a rischio crolli che era diventato una sorta di buco nero nel cuore del centro città. Per abbatterlo sono serviti 40 mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA