Rebellin, il pm d'accordo sul patteggiamento a 3 anni e 11 mesi per il camionista pirata

VICENZA - L'accusa ha dato l'assenso al patteggiamento della pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin.

Le dichiarazioni di Rieke

Durante l'udienza di oggi, Rieke ha letto alcune spontanee dichiarazioni: «E' stato un errore - ha detto davanti ai giudici - e una tragedia. Mi dispiace tanto, tanto, tanto. Me ne pento, accetterò la mia pena». L'eventuale decisione sull'allentamento della misura cautelare - Rieke attualmente è detenuto in carcere a Vicenza - potrebbe essere presa prima della prossima udienza. La famiglia Rebellin era stata risarcita via assicurazione con 825mila euro.