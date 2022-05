Lanci contro la vetrata della discoteca, arrivano i carabinieri: cinque denunciati

VICENZA - Scagliano oggetti contro la vetrata della discoteca, arrivano i carabinieri e li denunciano per danneggiamenti. Notte brava per cinque giovani, tutti provenienti da fuori provincia. I fatti sono accaduto il 14 maggio scorso, nelle prime ore del mattino, a Vicenza. In via Zamenhof militari della stazione di Vicenza coadiuvati dai colleghi della Radiomobile del Norm e militari della compagnia Setaf di Vicenza, sono intervenuti e hanno riconosciuto e deferito in stato di libertà per danneggiamento i ragazzi, tutti tra i 18 e i 23 anni e tutti già gravati da precedenti e residenti fuori dalla provincia vicentina.

Si tratta di C. O. ventenne, A. M., ventitreenne, B. H. A. H., diciannovenne, B. S., diciannovenne, A. M. A., diciottenne. I cinque giovani, poco prima, avevano per futili motivi danneggiato con il lancio di oggetti la vetrata della discoteca "Custom", in via Zamenhof 28, causando danni che sono in via di quantificazione.