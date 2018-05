Distruggono la ex scuola perché si annoiano: denunciati 10 minorenni

di Paola Treppo

PORNENONE - Minorenni, per, e la Questura di Pordenone segnala 10al Tribunale per i minori di Trieste. Quattro di loro hanno una età inferiore ai 14 anni e si sono resi responsabili di furti eavvenuti nella sede dell’ex istituto scolastico paritariodi via Vesalio, a Pordenone, da diversi anni non più attivo.Nella serata di domenica 27 maggio, un cittadino ha fatto una segnalazione perché ha notato un andirivieni di persone sospette all’esterno della sede dell’ex istituto. Un equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Sezione volanti è subito intervenuto nello stabile e ha scoperto gravi danni e furti. Durante il sopralluogo, fatto anche dalla polizia scientifica, sono stati trovatie muri delle aule imbrattate da. Gravemente danneggiate e rotte una statua in gesso raffigurante la, 3e 2 quadri, uno raffigurante il Parini e l’altro di arte sacra.Diverso materiale è stato rubato: 2 proiettori, 2 computer e 2 casse amplificate. Sono state avviate subito le indagini e di individuare i responsabili. Il 28 maggio scorso, all’interno dell’edificio scolastico è stata trovata una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza 17enni. Nel corso del controllo gli agenti della Volante hanno trovato in possesso il ragazzo di un. Le indagini hanno portato a pizzicare altri 3 ragazzi 17enni che avevano portato a casa parte della refurtiva; altri oggetti rubati erano stati nascosti in un armadio dell'istituto.Tra il del 29 e 30 maggio sono stati poi rintracciati e identificati altri 5 ragazzini, 4 dei quali infraquattordicenni, a vario titolo coinvolti nei danneggiamenti, imbrattamenti e furti. Dieci minorenni sono stati segnalati e denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste per furto, danneggiamento eo edifici. La refurtiva è stata recuperata e affidata in custodia giudiziale.Disarmanti e sconcertanti le motivazioni addotte dai minori sulla loro condotta. I ragazzi hanno raccontato ai poliziotti delle volanti, presenti i loro genitori, che essendo quasi al termine dell’anno scolastico eavevano deciso di, imbrattando e vandalizzando lo stabile dell’ex istituto scolastico. Tutti i minori, che frequentano scuole primarie e secondarie di Pordenone, sono stati riaffidati ai genitori.