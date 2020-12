Furgone Ducato finisce nel fosso: un ferito

COSTABISSARA - Poco prima delle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovereto a Costabissara per un furgone finito in un fossato a bordo strada: ferito il passeggero. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il Fiat Ducato ed estratto in collaborazione con il personale sanitario l’uomo. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del SUEM per essere trasferito in ospedale. Illeso l’autista. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

