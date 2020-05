Marito e moglie stroncati dal coronavirus a distanza di poche ore

VICENZA - E' una storia struggente quella che riguarda una coppia di coniugi di Vicenza stroncata in questi giorni dal coronavirus. Come riporta oggi il Giornale di Vicenza a perdere la vita, nell'arco di poche ore uno dall'altro, Ennio Gonzo, 70 anni, e Anna Maria Sperandio, 63enne, marito e moglie. Poco dopo il decesso del marito si è spenta, senza aver ricevuto la terribile notizia, anche la consorte.



I due, da sempre residenti in città, erano stati ricoverati all'ospedale San Bortolo dopo aver contratto l’infezione da Covid-19. Lasciano nella disperazione un figlio maschio, che non ha potuto stare loro accanto ai genitori nelle ultime ore, dopo che la malattia si era progressivamente aggravata per entrambi. «Dopo una vita passata insieme, è stato celebrato il loro funerale insieme e saranno sepolti insieme. Nessuno più li dividerà», hanno detto gli amici. © RIPRODUZIONE RISERVATA