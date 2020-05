Famiglia divisa dal Coronavirus: 17enne parte dalla Serbia in auto pur di abbracciare la mamma

BASSANO DEL GRAPPA - E' partito dalla Serbia sfidando decreti, restrizioni e confini pur di fare una sorpresa alla mamma che abita a Bassano. Centinaia di chilometri in auto da solo senza patente. La bella storia di Ivan, 17 anni, raccontata dal Giornale di Vicenza, ha un epilogo infelice alla frontiera tra Italia Italia e Slovenia dove il ragazzo viene fermato per un controllo casuale. E qui iniziano i guai: il ragazzo ora rischia di pagare davvero cara la sua nostalgia, solo guida senza patente in Italia equivale a una multa di 5 mila euro.

La mamma di Ivan lavora come badante a Bassano da un anno e mezzo: era tornata a casa prima di Natale e avrebbe dovuto rientrare in Serbia i primi di marzo. Ma il coronavirus ha diviso la famiglia: tre figli in Serbia e la donna a Bassano. Ultimo aggiornamento: 11:33