Coronavirus: tutte le scuole e gli asili nido chiusi almeno fino a mercoledì

VICENZA - Si è concluso questa sera, sabato 22 febbraio, il vertice convocato nel tardo pomeriggio dal prefetto di Vicenza su input del sindaco e presidente della provincia per concordare le disposizioni da introdurre nei Comuni del territorio vicentino. Erano presenti una quindicina di sindaci, il direttore dell'Ulss 8 Berica, il direttore scolastico provinciale, il delegato provinciale CONI e i rappresentanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile, oltre che il comandante della polizia locale di Viicenza. È stato concordato in via precauzionale di mantenere tutte le scuole chiuse fino a mercoledì, nidi compresi, in tutti i Comuni della provincia e non soltanto nei tre più vicini a Vò Euganeo, cioé Noventa Vicentina, Albettone e Agugliaro. Ogni sindaco deciderà inoltre sul mantenimento o meno delle manifestazioni di propria competenza. Martedì pomeriggio è previsto un nuovo vertice, per aggiornare le decisioni prese questa sera, in particolare in relazione alla chiusura.

Coronavirus in Veneto, allarme contagio: la Regione chiude tutte le università

© RIPRODUZIONE RISERVATA