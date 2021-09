Coronavirus in Veneto, il bollettino con i dati aggiornati alle 8 di questa mattina, 2 settembre 2021. Continuano a crescere i contagi: sono 844 i nuovi casi e 2 i morti nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono 13.056 e le vittime complessive da inizio pandemia sono 11.691. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 231, mentre in terapia intensiva ci sono 55 malati.

