Covid in Veneto, altri 583 casi e 3 decessi, crescono i ricoveri, calano le terapie intensive Il bollettino

Coronavirus Veneto, i dati di oggi, 31 agosto: 583 nuovi positivi (ieri erano stati 319) e tre decessi. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8.

Le persone attualmente positive sono 12.904 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.686. I guariti sono 430.213.

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è Verona poi Vicenza, Venezia, Treviso e Padova.

APPROFONDIMENTI 29 AGOSTO Covid Veneto, 513 nuovi positivi e due morti. A Vicenza e Padova casi... 28 AGOSTO Covid in Veneto: 864 nuovi contagi e 3 morti in 24 ore. Le più... I DATI DI SABATO 28 AGOSTO Covid, oggi in Friuli 114 nuovi casi e una donna morta a Trieste. Due...

Ricoverati in ospedale in calo: in area non critica 268 pazienti di cui 53 in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 29 agosto---> LEGGI E SCARICA